Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:01

Всем привет! Интересно, а сейчас вообще есть официальный дилер автомобилей Лэнд Ровер? Ведь говорят, что все зарубежные дилеры уши пару лет назад с нашего рынка. А как насчет этого сейчас на самом деле обстоят дела? Есть тут вообще владельцы таких автомобилей, интересно узнать ваше мнение?
