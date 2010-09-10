Сообщение klonik » Вчера, 12:01

Всем привет! Интересно, а сейчас вообще есть официальный дилер автомобилей Лэнд Ровер? Ведь говорят, что все зарубежные дилеры уши пару лет назад с нашего рынка. А как насчет этого сейчас на самом деле обстоят дела? Есть тут вообще владельцы таких автомобилей, интересно узнать ваше мнение?