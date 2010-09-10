Подскажите
Всем привет! Интересно, а сейчас вообще есть официальный дилер автомобилей Лэнд Ровер? Ведь говорят, что все зарубежные дилеры уши пару лет назад с нашего рынка. А как насчет этого сейчас на самом деле обстоят дела? Есть тут вообще владельцы таких автомобилей, интересно узнать ваше мнение?
Привет, супруг ездит на таком автомобиле и проблем никаких нет. Как обслуживал автомобиль в автосалоне «Рольф», так и делает это. Тем более это и есть land rover дилер. Предлагает не только обслуживание, но и гарантийное обслуживание, что немаловажно. Есть знакомые, которые также приобрели в этом автосалоне автомобиль и не жалеют. Все по регламенту обслуживают, все гарантийные обязательства соблюдают. Я уверена, что и у других владельцев автомобилей нет никаких проблем тоже. А вы интересуетесь, потому что хотите приобрести автомобиль или ищете сервисный центр, где можно купить? Просто ребята в этом автосалоне отличные. При чем касается не только консультантов, но и мастеров с сервисного центра.
