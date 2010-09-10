Клиника лечения спины

Fabos
Fabos » Сегодня, 09:13

Работаю грузчиком и спина постоянно под нагрузкой. В какой-то момент начались сильные боли в пояснице, стало тяжело работать. Пробовал разные мази и таблетки, но это временное облегчение. Решил серьезно заняться проблемой и пошел в клинику https://tkachevmoscow.ru/. Там подошли комплексно к лечению, не просто боль убрали, а устранили причину. Сейчас работаю без проблем.
