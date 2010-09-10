Лечение сколиоза
Лечение сколиоза
Сколиоз с детства, но серьезно беспокоить начал только после тридцати. Спина быстро уставала, появились боли после долгого сидения. Решил наконец заняться этой проблемой основательно. Выбрал клинику по отзывам: https://tkachevclinic.ru/. Врачи составили индивидуальную программу лечения и реабилитации. Сейчас состояние значительно улучшилось, боли почти не беспокоят.
