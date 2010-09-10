Лечение сколиоза

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Upellesin
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 14:40

Лечение сколиоза

Сообщение Upellesin » Сегодня, 09:23

Сколиоз с детства, но серьезно беспокоить начал только после тридцати. Спина быстро уставала, появились боли после долгого сидения. Решил наконец заняться этой проблемой основательно. Выбрал клинику по отзывам: https://tkachevclinic.ru/. Врачи составили индивидуальную программу лечения и реабилитации. Сейчас состояние значительно улучшилось, боли почти не беспокоят.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя