Сообщение klonik » Сегодня, 13:45

Девочки, помогите советом! Недавно заметила, что моя машина уже не такая блестящая, как раньше. Появились мелкие царапины и потертости, особенно заметные на солнце. Хочу вернуть первоначальный блеск, но боюсь довериться непроверенным мастерам. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?