Полировка кузова

Сообщение klonik » Сегодня, 13:45

Девочки, помогите советом! Недавно заметила, что моя машина уже не такая блестящая, как раньше. Появились мелкие царапины и потертости, особенно заметные на солнце. Хочу вернуть первоначальный блеск, но боюсь довериться непроверенным мастерам. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Сообщение zevc » Сегодня, 22:12

Привет! Я тоже переживала такую ситуацию пару месяцев назад. После долгих поисков решилась на услугу полировка кузова, и результат превзошел все ожидания! Машина засияла как новенькая, все мелкие царапины исчезли. Мастера работают очень аккуратно, используют профессиональное оборудование. Теперь регулярно получаю комплименты по поводу внешнего вида моей машины.
