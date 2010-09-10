Подскажите

klonik
klonik » Сегодня, 17:00

Где у нас за границей учат моде и дизайну? И сразу же прошу обозначать, что там по стоимости обучения – смотрели предложение от одной академии, поняли, что нам не потянуть. Там больше полумиллиона евро за семестр, такие расходы точно не по нам.
