Где у нас за границей учат моде и дизайну? И сразу же прошу обозначать, что там по стоимости обучения – смотрели предложение от одной академии, поняли, что нам не потянуть. Там больше полумиллиона евро за семестр, такие расходы точно не по нам.
Обучение за границей – качественное, разумеется, - дешевым не бывает. Хотя те цифры, что вы привели, меня тоже порядком удивили. Потому что в том же istituto marangoni учат хорошо, а обучение намного дешевле. Кстати, советую ознакомиться с программами это университета, очень хороший. У них филиалы по всей Европе, можно выбрать максимально подходящий для себя вариант, в том числе и по цене.
