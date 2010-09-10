Сообщение klonik » Сегодня, 17:06

Собираемся впервые в Санкт-Петербург, с учетом дороги выходит, что мы там пробудем всего три полных дня. За это время хочу максимально осмотреть город, когда еще такая возможность представится – не известно, живем далеко. С чего начать? Нужен ли экскурсовод?