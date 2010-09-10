Экскурсии
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Экскурсии
Собираемся впервые в Санкт-Петербург, с учетом дороги выходит, что мы там пробудем всего три полных дня. За это время хочу максимально осмотреть город, когда еще такая возможность представится – не известно, живем далеко. С чего начать? Нужен ли экскурсовод?
Re: Экскурсии
Экскурсовод обязательно, хотя бы в первый день. Можете на сайт ХорошоТам зайти, экскурсии вводные посмотреть. Мне, например, хватило водной. Два с половиной часа мы на теплоходе по городу плавали. С воды посмотрели все достопримечательности, которые имеют значение. В процессе записывала, что хочу отдельно посмотреть поближе и уже потом туда ходила. Так что хотя бы для этого экскурсию нужно взять.
