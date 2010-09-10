Сообщение zevc » Сегодня, 21:38

Экскурсовод обязательно, хотя бы в первый день. Можете на сайт ХорошоТам зайти, экскурсии вводные посмотреть. Мне, например, хватило водной. Два с половиной часа мы на теплоходе по городу плавали. С воды посмотрели все достопримечательности, которые имеют значение. В процессе записывала, что хочу отдельно посмотреть поближе и уже потом туда ходила. Так что хотя бы для этого экскурсию нужно взять.