Межкомнатные двери
Подскажите, пожалуйста, как не ошибиться с выбором цвета межкомнатных дверей? У меня светлые стены и тёмная мебель, никак не могу определиться. Боюсь, что если выберу неправильный оттенок, придётся всю комнату переделывать. Может, кто-то недавно решал подобную задачу?
Re: Межкомнатные двери
Недавно как раз решала такой же вопрос! Могу посоветовать отличный магазин https://www.dver-k.ru , где консультанты помогли подобрать идеальный вариант. Они учли все нюансы интерьера и предложили несколько вариантов, которые отлично вписались в мой дизайн. У них есть специалисты, которые разбираются не только в дверях, но и в дизайне!
