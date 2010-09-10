Межкомнатные двери

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2944
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Межкомнатные двери

Сообщение zevc » Сегодня, 22:18

Подскажите, пожалуйста, как не ошибиться с выбором цвета межкомнатных дверей? У меня светлые стены и тёмная мебель, никак не могу определиться. Боюсь, что если выберу неправильный оттенок, придётся всю комнату переделывать. Может, кто-то недавно решал подобную задачу?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2945
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Межкомнатные двери

Сообщение klonik » 43 минуты назад

Недавно как раз решала такой же вопрос! Могу посоветовать отличный магазин https://www.dver-k.ru , где консультанты помогли подобрать идеальный вариант. Они учли все нюансы интерьера и предложили несколько вариантов, которые отлично вписались в мой дизайн. У них есть специалисты, которые разбираются не только в дверях, но и в дизайне!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя