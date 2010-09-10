Аренда бульдозера
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Аренда бульдозера
Нам надо было участок расчистить и выровнять под стройку, там куча мусора и строительных отходов было. Искали где можно взять бульдозер на несколько дней, чтобы не переплачивать. Нашли контору с нормальными ценами и условиями тут: https://terra-tillage.vn.ua/vehicle_type/bulldozers/. Техника приехала вовремя, всё в рабочем состоянии. За три дня участок расчистили, можно было дальше строиться.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частное строительство»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей