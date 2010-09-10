Аренда бульдозера

Upellesin » 51 минуту назад

Нам надо было участок расчистить и выровнять под стройку, там куча мусора и строительных отходов было. Искали где можно взять бульдозер на несколько дней, чтобы не переплачивать. Нашли контору с нормальными ценами и условиями тут: https://terra-tillage.vn.ua/vehicle_type/bulldozers/. Техника приехала вовремя, всё в рабочем состоянии. За три дня участок расчистили, можно было дальше строиться.
