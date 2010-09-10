Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2949
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 14:28

Где можно найти информацию о новостях и акциях компании «Альянс Отель Менеджмент»? Ведь компания предлагает большой спектр услуг и хочется быть в курсе о всех предлагаемых новинках и акциях. Если вы знаете, где можно информироваться буду вам только признательна за информацию.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2947
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 44 минуты назад

Конечно, все новости и акции компании вы можете узнать на официальном сайте компании alliance-hotels.ru. По крайней мере вы тут точно сможете на сайте узнать какие представлены актуальные новости, включая события, связанные с различными отелями сети. Самое интересное, что управляющая компания «Альянс Отель Менеджмент» управляет несколькими отелями. Под управлением компании находятся отели Альянс Бородино в Москве, Лесной парк отель и парк Пешки в Московской области, Триумф в Обнинске. Также под управлением находится отель Аврора в Курске, Демидов Плаза в Нижнем Тагиле. Также Русский лес, во Владимирской области и Гренада в Сочи. Так что, если вы про какой-то отель или парк хотите знать больше, сможете узнать все на официальном сайте компании.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: zevc и 3 гостя