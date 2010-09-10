Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Где можно найти информацию о новостях и акциях компании «Альянс Отель Менеджмент»? Ведь компания предлагает большой спектр услуг и хочется быть в курсе о всех предлагаемых новинках и акциях. Если вы знаете, где можно информироваться буду вам только признательна за информацию.
Re: Подскажите
Конечно, все новости и акции компании вы можете узнать на официальном сайте компании alliance-hotels.ru. По крайней мере вы тут точно сможете на сайте узнать какие представлены актуальные новости, включая события, связанные с различными отелями сети. Самое интересное, что управляющая компания «Альянс Отель Менеджмент» управляет несколькими отелями. Под управлением компании находятся отели Альянс Бородино в Москве, Лесной парк отель и парк Пешки в Московской области, Триумф в Обнинске. Также под управлением находится отель Аврора в Курске, Демидов Плаза в Нижнем Тагиле. Также Русский лес, во Владимирской области и Гренада в Сочи. Так что, если вы про какой-то отель или парк хотите знать больше, сможете узнать все на официальном сайте компании.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: zevc и 3 гостя