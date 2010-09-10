Репетитор онлайн

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Репетитор онлайн

Сообщение klonik » Сегодня, 15:24

Скажите, а у кого-нибудь детки обучаются в онлайн-школе «Умбрайт»? Отзывы вроде очень хорошие и программы разные есть для разных деток по возрасту. Хочу попробовать, чтобы мой ребенок позанимался, но не знаю, стоит ли именно в этой школе. В общем, будет интересно услышать ваше мнение об этой онлайн-школе.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Репетитор онлайн

Сообщение zevc » 4 минуты назад

Знаете, у меня вот двое детей и погодки. Ходят оба в третий класс, и мы уже за два года какие только занятия не попробовали, в каких онлайн-школах не учились. Нанимали даже дистанционно преподавателей, чтобы лично учитель с каждым ребенком обучал. Сейчас занимаемся в онлайн-школе "Умбрайт". Пусть по стоимости довольно накладно, но я вижу у деток результат. Да и им самим нравится учиться в этой школе, потому что школа предлагает не только обучение, но и развлекательные занятия. Мне очень нравится, что тут индивидуальный подход и сопровождение, есть поддержка преподавателей и оперативная техподдержка на всех этапах учёбы. Контроль успеваемости, я как родитель могут видеть результаты тестов, контрольных и пробных экзаменов в реальном времени. Кстати, для старшеклассников тут есть подготовка к экзаменам — повышение текущей успеваемости и системная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
