Скажите, а у кого-нибудь детки обучаются в онлайн-школе «Умбрайт»? Отзывы вроде очень хорошие и программы разные есть для разных деток по возрасту. Хочу попробовать, чтобы мой ребенок позанимался, но не знаю, стоит ли именно в этой школе. В общем, будет интересно услышать ваше мнение об этой онлайн-школе.
Знаете, у меня вот двое детей и погодки. Ходят оба в третий класс, и мы уже за два года какие только занятия не попробовали, в каких онлайн-школах не учились. Нанимали даже дистанционно преподавателей, чтобы лично учитель с каждым ребенком обучал. Сейчас занимаемся в онлайн-школе "Умбрайт". Пусть по стоимости довольно накладно, но я вижу у деток результат. Да и им самим нравится учиться в этой школе, потому что школа предлагает не только обучение, но и развлекательные занятия. Мне очень нравится, что тут индивидуальный подход и сопровождение, есть поддержка преподавателей и оперативная техподдержка на всех этапах учёбы. Контроль успеваемости, я как родитель могут видеть результаты тестов, контрольных и пробных экзаменов в реальном времени. Кстати, для старшеклассников тут есть подготовка к экзаменам — повышение текущей успеваемости и системная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ.
