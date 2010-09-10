Букмекерская контора

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Букмекерская контора

Сообщение klonik »

Кто пользуется мобильной версией букмекера, как у вас обстоят дела со стабильностью? У меня в последнее время очень плохо, приложение вылетает в самый неподходящий момент. Два раза уже выгодная ставка из-за этого сорвалась, обновление никак не помогает.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Букмекерская контора

Сообщение zevc »

Честно говоря, это проблема многих приложений и есть подозрение, что букмекерская контора специально так делает. Хотя у меня сейчас приложение стабильное UnlimBet, через официальный сайт было скачано. Работает даже в метро, когда телефон начинает подтупливать при подключении к местному интернету. Есть еще одно, но его рекомендовать не буду – там то все хорошо и стабильно, то начинаются проблемы.
