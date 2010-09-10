Служба дезинфекции
Служба дезинфекции
Здравствуйте! У меня возникла серьезная проблема с тараканами в квартире. Пробовала различные средства из магазина, но ничего не помогает. Они появляются снова и снова, особенно на кухне и в ванной. Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Как вы решили эту проблему?
