Сообщение klonik » Сегодня, 16:53

Здравствуйте! У меня возникла серьезная проблема с тараканами в квартире. Пробовала различные средства из магазина, но ничего не помогает. Они появляются снова и снова, особенно на кухне и в ванной. Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Как вы решили эту проблему?