Служба дезинфекции
Служба дезинфекции
Здравствуйте! У меня возникла серьезная проблема с тараканами в квартире. Пробовала различные средства из магазина, но ничего не помогает. Они появляются снова и снова, особенно на кухне и в ванной. Может, кто-то сталкивался с подобной ситуацией? Как вы решили эту проблему?
Re: Служба дезинфекции
Я тоже долго мучилась с тараканами, пока не обратилась в сэс. Специалисты приехали в удобное время, провели тщательную обработку всей квартиры современными средствами. Результат превзошел все ожидания – уже через пару дней никаких следов насекомых не осталось. Прошло полгода, а тараканы так и не вернулись. Теперь всем рекомендую обращаться к профессионалам.
