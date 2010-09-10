Покупка авто
Добрый день! Подскажите, какой автомобиль из многих китайских лучше всего выбрать? Буду вам очень признательна, если что-то в этом направлении вы мне подскажите. Потому что хочу свой старенький автомобиль продать и купить новый. А так как китайских автомобилей у нас в стране представлено много не знаю даже какой лучше всего выбрать.
