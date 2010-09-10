Покупка авто

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2951
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » Сегодня, 14:37

Добрый день! Подскажите, какой автомобиль из многих китайских лучше всего выбрать? Буду вам очень признательна, если что-то в этом направлении вы мне подскажите. Потому что хочу свой старенький автомобиль продать и купить новый. А так как китайских автомобилей у нас в стране представлено много не знаю даже какой лучше всего выбрать.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя