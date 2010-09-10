Покупка авто

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » Вчера, 14:37

Добрый день! Подскажите, какой автомобиль из многих китайских лучше всего выбрать? Буду вам очень признательна, если что-то в этом направлении вы мне подскажите. Потому что хочу свой старенький автомобиль продать и купить новый. А так как китайских автомобилей у нас в стране представлено много не знаю даже какой лучше всего выбрать.
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка авто

Сообщение klonik » Вчера, 20:36

Здравствуйте, у меня последнее время многие знакомые приобрели автомобили Bestune. Кто-то взяли седаны, а также и кроссоверы. Кстати, официальный дилер предлагает автомобили, поэтому проблем вообще с обслуживанием никаких не будет. Я вам рекомендую посетить официальный дилерский центр таких китайских автомобилей и узнать всю информацию более подробней. Тем более ведь всегда дилер предлагает различные программы для выгодной покупки. А так в автомобилях Bestune используются различные технологии, в том числе системы помощи водителю (ADAS). Они работают с помощью камер, датчиков и радаров, анализируют окружающую обстановку и при необходимости вмешиваются в процесс вождения. Управлять таким автомобилем очень комфортно и самое главное безопасно.
