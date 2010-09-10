Сообщение zevc » Сегодня, 14:45

Всем привет, к кому можно обратиться, чтобы произвести поверку счетчиков воды? Какая компания в Москве имеет официальное право проводить такую процедуру? Если вы к кому-то обращались и вас все устроило, подскажите контакты данной компании. Я вам буду очень признательна за информацию и рекомендацию.