Поверка счетчиков воды
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Поверка счетчиков воды
Всем привет, к кому можно обратиться, чтобы произвести поверку счетчиков воды? Какая компания в Москве имеет официальное право проводить такую процедуру? Если вы к кому-то обращались и вас все устроило, подскажите контакты данной компании. Я вам буду очень признательна за информацию и рекомендацию.
Re: Поверка счетчиков воды
Привет, в компании «Доступный сервис» https://dostupservis.ru/ поверка счетчиков воды есть. Вы можете даже просто перейти по ссылке и узнать всю информацию. Также на сайте компании вы сможете оставить заявку и с вами свяжутся специалисты, чтобы уточнить время поверки. Если вы переживаете насчет аккредитации, то не переживайте. Все необходимые документы можно найти на сайте подтверждающее это или же попросить, чтобы вам скинули на электронную почту. Я думаю, если вы обратитесь в эту компанию, останетесь очень довольны. Тем более стоимость поверки счетчика всего лишь 850 рублей. Для Москвы и Московской области на самом деле такая стоимость самая оптимальная. Если есть какие-то вопросы, я вам рекомендую обратиться в компанию и уточнить. Компания работает давно, поэтому ей можно доверять.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей