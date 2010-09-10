Как вызвать эвакуатор в Москве?

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Как вызвать эвакуатор в Москве?

Сообщение Изаура » Сегодня, 15:12

Всем доброго дня. Давно задумывались о покупке своего авто. Вот наконец созрели и случай подвернулся удачный. Знакомые из Москвы предлагают купить их машину. Правда момент в том, что сами они в отъезде, а авто нерабочее, стоит в гараже. И вот задача, как довезти его до сервиса. Кто пользовался эвакуаторами в Москве? Они вообще дорогие?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя