Как вызвать эвакуатор в Москве?
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Как вызвать эвакуатор в Москве?
Всем доброго дня. Давно задумывались о покупке своего авто. Вот наконец созрели и случай подвернулся удачный. Знакомые из Москвы предлагают купить их машину. Правда момент в том, что сами они в отъезде, а авто нерабочее, стоит в гараже. И вот задача, как довезти его до сервиса. Кто пользовался эвакуаторами в Москве? Они вообще дорогие?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя