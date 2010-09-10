Как вызвать эвакуатор в Москве?
Как вызвать эвакуатор в Москве?
Всем доброго дня. Давно задумывались о покупке своего авто. Вот наконец созрели и случай подвернулся удачный. Знакомые из Москвы предлагают купить их машину. Правда момент в том, что сами они в отъезде, а авто нерабочее, стоит в гараже. И вот задача, как довезти его до сервиса. Кто пользовался эвакуаторами в Москве? Они вообще дорогие?
Re: Как вызвать эвакуатор в Москве?
Ну сами эвакуаторы недорогие. Там же почасовая оплата идёт. И будет зависить что перевозить и насколько далеко. К примеру стандартные цены на перевозку легкового авто, это 1800р в час. Обычно я пользуюсь услугами этой компании https://evakuator7-24.ru/ Цены ниже рыночных, приезжают очень оперативно - выезд машины в течении 10 минут после заказа. Вам нужно лишь точно уточнить как далеко нужно будет перевозить, тогда и узнаете ориентировочную цену.
Re: Как вызвать эвакуатор в Москве?
Ой, спасибо большое за развернутый ответ. И не знала, что так дешево стоят вызов эвакуатора. Нам по идее недалеко ехать, есть рядом сервисы. Значит должно не так дорого обойтись. Спасибо еще раз, сильно выручили)
