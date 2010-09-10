Как вызвать эвакуатор в Москве?

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Как вызвать эвакуатор в Москве?

Сообщение Изаура » Вчера, 15:12

Всем доброго дня. Давно задумывались о покупке своего авто. Вот наконец созрели и случай подвернулся удачный. Знакомые из Москвы предлагают купить их машину. Правда момент в том, что сами они в отъезде, а авто нерабочее, стоит в гараже. И вот задача, как довезти его до сервиса. Кто пользовался эвакуаторами в Москве? Они вообще дорогие?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Как вызвать эвакуатор в Москве?

Сообщение Буцефалия » Вчера, 17:42

Ну сами эвакуаторы недорогие. Там же почасовая оплата идёт. И будет зависить что перевозить и насколько далеко. К примеру стандартные цены на перевозку легкового авто, это 1800р в час. Обычно я пользуюсь услугами этой компании https://evakuator7-24.ru/ Цены ниже рыночных, приезжают очень оперативно - выезд машины в течении 10 минут после заказа. Вам нужно лишь точно уточнить как далеко нужно будет перевозить, тогда и узнаете ориентировочную цену.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Как вызвать эвакуатор в Москве?

Сообщение Изаура » Вчера, 17:50

Ой, спасибо большое за развернутый ответ. И не знала, что так дешево стоят вызов эвакуатора. Нам по идее недалеко ехать, есть рядом сервисы. Значит должно не так дорого обойтись. Спасибо еще раз, сильно выручили)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей