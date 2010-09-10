Сообщение Изаура » Вчера, 15:12

Всем доброго дня. Давно задумывались о покупке своего авто. Вот наконец созрели и случай подвернулся удачный. Знакомые из Москвы предлагают купить их машину. Правда момент в том, что сами они в отъезде, а авто нерабочее, стоит в гараже. И вот задача, как довезти его до сервиса. Кто пользовался эвакуаторами в Москве? Они вообще дорогие?