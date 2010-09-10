Сайт для застройщика

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

zevc
Пользователь RZN.info
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сайт для застройщика

Сообщение zevc » 48 минут назад

Всем привет! Подскажите, куда мне можно обратиться, чтобы создать сайт для недвижимости для застройщика? Сейчас ведь очень много компаний, которые предлагают подобные услуги. Может, кто-нибудь из вас имел дело с надежной компанией? Куда можно обратиться с таким вопросом?
