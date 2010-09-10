Сайт для застройщика

zevc
Сайт для застройщика

Сообщение zevc » Вчера, 16:44

Всем привет! Подскажите, куда мне можно обратиться, чтобы создать сайт для недвижимости для застройщика? Сейчас ведь очень много компаний, которые предлагают подобные услуги. Может, кто-нибудь из вас имел дело с надежной компанией? Куда можно обратиться с таким вопросом?
klonik
Re: Сайт для застройщика

Сообщение klonik » Вчера, 21:08

Привет, я тебе могу порекомендовать обратиться к платформе по ссылке. На самом деле данная компания предлагает большой спектр услуг, поэтому вам лучше самой обратиться к этой платформе и все подробнее узнать. Тем более есть возможность тут создать демо-вервию. Потому что таким образом вы сможете посмотреть предполагаемый сайт. Также на данной платформе можно будет сделать 3D визуализацию и рендеры, логотип и фирменный стиль. Также квиз для лидогенерацию и рекламную кампанию с KPI. Я вам рекомендую перейти по ссылке и более подробно узнать информацию. Уверена, что ы сможете на этой площадке создать необходимый вам сайт с полной информацией о вашей недвижимости. Обращайтесь, вам точно понравится.
