Готовая еда

zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Готовая еда

Сообщение zevc » Вчера, 18:49

Подскажите, кто может помочь с организацией корпоративного питания в офисе? Начальство поручило найти надёжного поставщика готовых обедов для сотрудников. Важно, чтобы еда была вкусной, разнообразной и по адекватной цене. У кого есть положительный опыт?
klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Готовая еда

Сообщение klonik » Вчера, 21:20

На собственном опыте могу порекомендовать обратиться сюда https://provkus.info/ . Они отлично справляются с корпоративным питанием, у них большой выбор блюд, включая диетические варианты. Порции нормальные, всё всегда горячее и вкусное. Коллеги довольны, а это главный показатель качества!
