Готовая еда
Подскажите, кто может помочь с организацией корпоративного питания в офисе? Начальство поручило найти надёжного поставщика готовых обедов для сотрудников. Важно, чтобы еда была вкусной, разнообразной и по адекватной цене. У кого есть положительный опыт?
Re: Готовая еда
На собственном опыте могу порекомендовать обратиться сюда https://provkus.info/ . Они отлично справляются с корпоративным питанием, у них большой выбор блюд, включая диетические варианты. Порции нормальные, всё всегда горячее и вкусное. Коллеги довольны, а это главный показатель качества!
