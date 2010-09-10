Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 17:55

Врачи ставят ПДР на конец ноября, я прямо вся извелась – в это время у меня старший как раз начинает болеть вместе со всеми в школе. Очень боюсь, что нас с малышом выпишут и он сразу начнет болеть. Делить детей? Я уже думала об этом, но выглядит как-то странно по факту.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:21

Не самая лучшая идея, у старшего и так будет стресс от того, что малыш появился в семье, так тут еще и изоляция. Лучше смотрите, как повысить иммунитет зимой и начинайте действовать уже сейчас. На период, когда в классе все начнут болеть, вы можете ребенка спокойно на неделю со школы снять. Мне в прошлом году это помогло, по итогу старший первый раз весной заболел, когда уже ноги промочил на прогулке.
