Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Врачи ставят ПДР на конец ноября, я прямо вся извелась – в это время у меня старший как раз начинает болеть вместе со всеми в школе. Очень боюсь, что нас с малышом выпишут и он сразу начнет болеть. Делить детей? Я уже думала об этом, но выглядит как-то странно по факту.
Re: Подскажите
Не самая лучшая идея, у старшего и так будет стресс от того, что малыш появился в семье, так тут еще и изоляция. Лучше смотрите, как повысить иммунитет зимой и начинайте действовать уже сейчас. На период, когда в классе все начнут болеть, вы можете ребенка спокойно на неделю со школы снять. Мне в прошлом году это помогло, по итогу старший первый раз весной заболел, когда уже ноги промочил на прогулке.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей