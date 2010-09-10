Сообщение klonik » Вчера, 18:10

Обязательно ли в магазине ставить сигнализацию через специальную фирму? Мы тут расчеты запросили, вышло около шестидесяти тысяч, точная сумма не известна. При этом мы и сами можем датчики купить и поставить, там ничего сложного. Переживаем только, что у проверяющих будут вопросы.