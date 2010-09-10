Пожарная сигнализация

klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Пожарная сигнализация

Сообщение klonik » Вчера, 18:10

Обязательно ли в магазине ставить сигнализацию через специальную фирму? Мы тут расчеты запросили, вышло около шестидесяти тысяч, точная сумма не известна. При этом мы и сами можем датчики купить и поставить, там ничего сложного. Переживаем только, что у проверяющих будут вопросы.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Пожарная сигнализация

Сообщение zevc » Вчера, 20:11

Да не будет никаких вопросов, такую сигнализацию просто смотреть никто не станет. Если вам для работы, то установка пожарной сигнализации проводится исключительно через фирму, которая имеет аккредитацию. Там не просто сигнализацию ставят, там еще и документы оформляют, что с сигнализацией все в порядке. Без этих документов вам никто разрешение на работу не даст, плюс штраф могут выписать, не маленький.
