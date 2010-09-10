Кейтеринг

klonik
Кейтеринг

Сообщение klonik » Вчера, 18:52

Помогите, пожалуйста, с составлением меню на свадьбу. Хотим играть на природе, еду будем заказывать, наверное – точно еще с этим не определились. Суть в том, что среди приглашенных есть веганы, есть те, кто с аллергией. Очень боюсь, что что-то перепутаем.
zevc
Re: Кейтеринг

Сообщение zevc » Вчера, 20:29

На такой случай куда проще рассмотреть вариант с кейтерингом https://kp125.ru/ , он на такие мероприятия подходит по всем параметрам. Еда из доставки горячей не приедет, пока на столы накрываете, оно все остынет. Тут же будут готовить под банкет, сразу на стол. И сотрудники всегда строго контролируют такие вопросы, как правильная подача. Для тех, кто общее не ест, просто отдельно накроют.
