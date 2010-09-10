Сообщение klonik » Вчера, 18:52

Помогите, пожалуйста, с составлением меню на свадьбу. Хотим играть на природе, еду будем заказывать, наверное – точно еще с этим не определились. Суть в том, что среди приглашенных есть веганы, есть те, кто с аллергией. Очень боюсь, что что-то перепутаем.