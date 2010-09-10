Спутниковый терминал
Спутниковый терминал
Добрый день! Наша компания хочет взять спутниковый терминал, чтобы всегда у нас была связь и доступ в интернет. Подскажите, какие факторы влияют на качество связи спутникового терминала? Может быть, кто-то из вас уже использует такие устройства, расскажите?
Re: Спутниковый терминал
Здравствуйте, для начала вам нужно понимать, что собой представляет спутниковый терминал и потом уже сможете разобраться с факторами. Ведь это устройство, которое обеспечивает спутниковую связь и интернет в удалённых районах, где отсутствует доступ к наземной инфраструктуре связи. Есть разные, наземные, портативные и авиационные. А по поводу факторов, вам лучше обратиться в компанию, которая занимается спутниковыми терминалами. Я только знаю, что на качество связи спутникового терминала зависит качество оборудования. Чем современней и высококачественный оборудование используется, тем стабильнее и выше будет скорость интернета. Также важно правильно настроить приёмник, передатчик и модем. Даже небольшие ошибки при установке антенны или модема могут привести к снижению сигнала. Спутниковая связь напрямую зависит от состояния атмосферы. Осадки, особенно сильный дождь или снегопад, могут ослабить сигнал и вызвать потерю скорости или даже временные сбои. В часы пик, когда множество пользователей одновременно подключаются к спутниковой сети, скорость может снижаться. Тоже все это стоит учитывать.
