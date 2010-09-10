Посещения с поведенческими факторами
Посещения с поведенческими факторами
Добрый день! Кто-нибудь использовал посещения с поведенческими факторами? Расскажите, какие преимущества они предлагают и не вредны ли они для сайта? Я вам буду очень признательна, если вы мне хоть как-то все это прокомментируете. Очень буду вам признательна за информацию.
Re: Посещения с поведенческими факторами
Здравствуйте, я посещения с поведенческими факторами заказывала в одном из местных агентств. Если честно, особо какого-то изменения особо я не увидела. Но мы мне стали так сильно накручивать поведенческие факторы, потому что все-таки алгоритмы поисковых систем они очень быстро все это выясняют. Если поисковой системе покажется, что накрутка есть такая, то вообще может применить санкции к вашему сайту. Вас может заблокировать или вообще понизить в поисковой выдаче. Если и использовать такие посещения, лучше всего в небольшом количестве и при очень сильной необходимости. Тем более такие посещения помогают поисковым системам понять, насколько сайт соответствует ожиданиям и потребностям пользователей.
