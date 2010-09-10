Сообщение klonik » Вчера, 19:59

Девочки, помогите с выбором потолка для нового офиса! Хочу что-то современное и практичное, но теряюсь в многообразии вариантов. Важно, чтобы смотрелось стильно и при этом было долговечным. Может, кто-то недавно делал ремонт и может поделиться опытом?