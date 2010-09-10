Самозабуривающаяся система анкерных микросвай

Радищева
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Самозабуривающаяся система анкерных микросвай

Сообщение Радищева » Вчера, 12:35

Какая сейчас есть хорошая и недорогая самозабуривающаяся система анкерных микросвай?
Шапошникова
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Самозабуривающаяся система анкерных микросвай

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 10:33

А вы слышали вот про такую https://xn--90ahbjn4f.xn--p1ai/applications/svajnye-fundamenty/ систему анкерных микросвай ТИТАН. Её большой плюс в том что она может использоваться в стесненных условиях и труднодоступных зонах строительных площадок. Устанавливается относительно легко.
