Самозабуривающаяся система анкерных микросвай
Какая сейчас есть хорошая и недорогая самозабуривающаяся система анкерных микросвай?
Re: Самозабуривающаяся система анкерных микросвай
А вы слышали вот про такую https://xn--90ahbjn4f.xn--p1ai/applications/svajnye-fundamenty/ систему анкерных микросвай ТИТАН. Её большой плюс в том что она может использоваться в стесненных условиях и труднодоступных зонах строительных площадок. Устанавливается относительно легко.
