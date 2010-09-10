Сообщение zevc » 27 минут назад

Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать количество еды на детский праздник? У сына скоро день рождения, приглашаем весь класс, это примерно 20 человек. Переживаю, что может не хватить угощений или, наоборот, останется слишком много. Как не ошибиться с расчетами?