Кейтеринг
Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать количество еды на детский праздник? У сына скоро день рождения, приглашаем весь класс, это примерно 20 человек. Переживаю, что может не хватить угощений или, наоборот, останется слишком много. Как не ошибиться с расчетами?
