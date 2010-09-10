Кейтеринг

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2959
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Вчера, 18:56

Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать количество еды на детский праздник? У сына скоро день рождения, приглашаем весь класс, это примерно 20 человек. Переживаю, что может не хватить угощений или, наоборот, останется слишком много. Как не ошибиться с расчетами?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2960
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » Вчера, 20:38

Знаю, как это волнительно! Я тоже переживала по этому поводу, пока не обратилась в службу кейтеринга https://polkovnik-men.ru/vyezdnoy-keyte ... -kejtering . Они помогли грамотно рассчитать порции с учетом возраста детей и длительности мероприятия. Плюс предложили отличные варианты меню, которые нравятся именно детям. Всё прошло идеально, еды было ровно столько, сколько нужно!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей