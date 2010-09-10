Сообщение Володя9 » Сегодня, 08:18

Жена столкнулась с необходимостью выбирать новую профессию. Она работала библиотекарем и образование у неё соответствующее. Но библиотеку закрыли, жену уволили. Теперь она без работы. По специальности работу не найдёт. Что ей делать? Только осваивать что-то новое, востребованное. Но где обучиться новой специальности?

5006