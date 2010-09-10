Выбор профессии

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Выбор профессии

Сообщение Володя9 » Сегодня, 08:18

Жена столкнулась с необходимостью выбирать новую профессию. Она работала библиотекарем и образование у неё соответствующее. Но библиотеку закрыли, жену уволили. Теперь она без работы. По специальности работу не найдёт. Что ей делать? Только осваивать что-то новое, востребованное. Но где обучиться новой специальности?
5006
Вернуться к началу
Аватара пользователя
дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Выбор профессии

Сообщение дядя Коля » Сегодня, 08:43

В некоторых сферах проходят сокращения, что-то закрывается, что-то перепрофилируется. Это жизнь, с этим ничего не поделать. Надо перестраиваться и подстраиваться под обстоятельства. Получить новую профессию ваша жена может здесь https://academedu.ru/. Пусть определится со специальностью и запишется на курс обучения. А уж с новой профессией ей будет куда легче найти себе работу.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей