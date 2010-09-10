Выбор профессии
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Выбор профессии
Жена столкнулась с необходимостью выбирать новую профессию. Она работала библиотекарем и образование у неё соответствующее. Но библиотеку закрыли, жену уволили. Теперь она без работы. По специальности работу не найдёт. Что ей делать? Только осваивать что-то новое, востребованное. Но где обучиться новой специальности?
5006
Re: Выбор профессии
В некоторых сферах проходят сокращения, что-то закрывается, что-то перепрофилируется. Это жизнь, с этим ничего не поделать. Надо перестраиваться и подстраиваться под обстоятельства. Получить новую профессию ваша жена может здесь https://academedu.ru/. Пусть определится со специальностью и запишется на курс обучения. А уж с новой профессией ей будет куда легче найти себе работу.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей