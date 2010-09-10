Спасительная помощь на дороге: как я обратилась к «Доктору ваших шин»

Сообщение viktorcok » 9 минут назад

Давно мечтала выбраться на природу с семьей, и наконец настал подходящий момент — мы отправились на шашлыки в лес недалеко от Красногорска. Подъезжая к нужному повороту, ощутила легкий удар снизу, сопровождаемый треском, а затем легкое покачивание кузова. Сердце ёкнуло — похоже, колесо было проколото. Хорошо, что поблизости никого не было, и я сумела остановиться в безопасном месте.

Мужчины в семье были заняты подготовкой пикника, и возлагать на них обязанности механиков я посчитала неправильным решением. Вспомнила рекламу какого-то выездного шиномонтажа и приняла решение попробовать. Открыла мобильное приложение и обнаружила компанию «Доктор ваших шин» https://mobilshinomontag.ru/ Связалась с диспетчером, коротко рассказала о ситуации и попросила прислать подмогу.

Минуты тянулись мучительно долго, пока я сидела одна возле сломанной машины, мысленно упрашивая кого угодно скорее прибыть на помощь. Наконец, едва различимый силуэт небольшой машины появился вдали. Приблизившись, мастер объявил себя сотрудником «Доктора ваших шин» и сразу приступил к делу.

Через пару десятков минут моё колесо было успешно заменено, автомобиль готов вернуться в бой, а я счастливо мчалась обратно к семье. Никогда раньше не думала, что простая реклама способна спасти целый выходной день. Теперь уверена: пусть мужчины готовят мясо, а ремонт автомобиля лучше доверить профессионалам!
