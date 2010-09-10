Подскажите
Подскажите
Здравствуйте, для хозяйственных нужд мне нужен тент ПВХ. Подскажите, где его сейчас выгоднее всего будет приобрести? Все-таки хотелось бы приобрести хорошего качества и по разумной стоимости. Если вы где-то сами брали или может быть просто знаете где продается, подскажите? Я вам буду за информацию очень признательна.
