klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:37

Здравствуйте, для хозяйственных нужд мне нужен тент ПВХ. Подскажите, где его сейчас выгоднее всего будет приобрести? Все-таки хотелось бы приобрести хорошего качества и по разумной стоимости. Если вы где-то сами брали или может быть просто знаете где продается, подскажите? Я вам буду за информацию очень признательна.
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:48

Добрый день, посмотрите тент ПВХ в торговой компании «Бикра» https://bikra-m.ru/guard/plenka-ograzhd ... logi/pvkh/ . У них очень большой выбор такого укрывного материала. Представлены разных размеров, плотности и предлагается по разной стоимости. По крайней мере тут есть возможность оформить индивидуальный заказ, если подходящей позиции не оказалось в наличии, доступные цены на тенты ПВХ и в целом на другие материалы. Я сама иногда покупаю в этой компании разные материалы и мне нравится удобные условия оплаты, доставку в заранее согласованное время. А для постоянных клиентов и оптовых покупателей действуют особые условия сотрудничества. Чтобы получить консультацию или купить ПВХ тенты, достаточно позвонить по телефону или воспользоваться формой обратной связи на сайте.
