Сообщение klonik » Вчера, 19:37

Здравствуйте, для хозяйственных нужд мне нужен тент ПВХ. Подскажите, где его сейчас выгоднее всего будет приобрести? Все-таки хотелось бы приобрести хорошего качества и по разумной стоимости. Если вы где-то сами брали или может быть просто знаете где продается, подскажите? Я вам буду за информацию очень признательна.