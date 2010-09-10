Браузер
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Браузер
Здравствуйте, посоветуйте мне очень хороший антидетект-браузер, который предлагает управления многочисленными онлайн-аккаунтами без риска попасть под системы обнаружения платформ? Если вы какой-то используете, может мне его подскажите?
Re: Браузер
Добрый день, я сейчас работаю через этот браузер https://octobrowser.net . Мне очень нравится через него работать и самое главное по сравнению с другими браузерами он обходиться гораздо дешевле. Из преимуществ могу отметить, что он отлично подходит для работы с профилями, а также есть возможность автоматизации процессов и высокий уровень безопасности. Каждый профиль имеет уникальный «цифровой отпечаток» на основе реального пользовательского отпечатка. Для каждого профиля можно задать собственный User-Agent, часовой пояс, настройки WebRTC и другие элементы цифрового отпечатка, что предотвращает утечку данных между аккаунтами. Если вы хотите работать в несколько аккаунтах или же сохранить свою анонимность, то вам обязательно нужно использовать такой браузер. Рекомендую вам его попробовать.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя