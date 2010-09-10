Нас затопили соседи сверху
Нас затопили соседи сверху, сильно, даже просел гипсокартонный потолок на кухне. его срочно нужно отремонтировать - не просто перешить, а сделать дополнительную гидроизоляцию и проложить новую проводку. Кто берется за такие комплексные ремонты?
