Сообщение zevc » Сегодня, 18:54

Нас затопили соседи сверху, сильно, даже просел гипсокартонный потолок на кухне. его срочно нужно отремонтировать - не просто перешить, а сделать дополнительную гидроизоляцию и проложить новую проводку. Кто берется за такие комплексные ремонты?