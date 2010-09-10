Нас затопили соседи сверху
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Нас затопили соседи сверху
Нас затопили соседи сверху, сильно, даже просел гипсокартонный потолок на кухне. его срочно нужно отремонтировать - не просто перешить, а сделать дополнительную гидроизоляцию и проложить новую проводку. Кто берется за такие комплексные ремонты?
Re: Нас затопили соседи сверху
Вы только потолок хотите или во всей квартире теперь ремонт делать будете? И на то, и на другое мастера тут https://ramenskoe.okmasterok.ru можно поискать. Как частника, так и бригаду, там разные варианты есть. Доводилось обращаться по разным вопросам, проблем ни с кем не было. И подскажут, как лучше сделать. И материал помогли подобрать, чтобы по качеству было тоже самое, но по цене дешевле.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя