Стейки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2963
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стейки

Сообщение zevc » 58 минут назад

Всем привет! Хочется порадовать своего супруга и приготовить ему стейк из мраморной говядины. Может, вы мне подскажите, где его лучше всего приобрести? Самое главное, чтобы мясо было вкусное и свежее. В супермаркетах не предлагайте, потому что там ничего хорошего нет.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя