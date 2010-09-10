Стейки
Стейки
Всем привет! Хочется порадовать своего супруга и приготовить ему стейк из мраморной говядины. Может, вы мне подскажите, где его лучше всего приобрести? Самое главное, чтобы мясо было вкусное и свежее. В супермаркетах не предлагайте, потому что там ничего хорошего нет.
