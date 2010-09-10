Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Всем привет! Хочу в качестве напольного покрытия в своей квартире использовать каменно-полимерную плитку. Что вы о ней можете сказать, может у кого есть такое напольное покрытие? Если честно меня больше всего интересуют недостатки такой плитки. Если вы знаете, может, расскажите мне?
Re: Подскажите
Привет, каменно полимерная плитка имеет недостатки, конечно же. Перед покупкой все-таки стоит о них знать, чтобы в случае чего не разочароваться. Мы с супругом такую плитку положили в коридоре поэтому о ней есть что мне сказать. Из недостатков могу сказать, что у нее высокая цена. Квадратный метр SPC плитки стоит столько же, сколько недорогой паркет, очень хороший ламинат или керамогранит. При укладке необходимы зазоры до стен, труб и любых неподвижных объектов, ширина зазора — от 6–8 мм. При использовании «тёплых полов» есть риск перегрева SPC покрытия, при котором его искривляет, стыки могут встать домиком. Не исключена поломка замков в местах повышенной нагрузки, плитка также начинает отходить и шататься, могут появиться скрипы. Все, конечно, индивидуально и зависит от эксплуатационной нагрузки стоит это учитывать.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей