klonik
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Сообщение klonik » Вчера, 16:45

Всем привет! Хочу в качестве напольного покрытия в своей квартире использовать каменно-полимерную плитку. Что вы о ней можете сказать, может у кого есть такое напольное покрытие? Если честно меня больше всего интересуют недостатки такой плитки. Если вы знаете, может, расскажите мне?
zevc
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:15

Привет, каменно полимерная плитка имеет недостатки, конечно же. Перед покупкой все-таки стоит о них знать, чтобы в случае чего не разочароваться. Мы с супругом такую плитку положили в коридоре поэтому о ней есть что мне сказать. Из недостатков могу сказать, что у нее высокая цена. Квадратный метр SPC плитки стоит столько же, сколько недорогой паркет, очень хороший ламинат или керамогранит. При укладке необходимы зазоры до стен, труб и любых неподвижных объектов, ширина зазора — от 6–8 мм. При использовании «тёплых полов» есть риск перегрева SPC покрытия, при котором его искривляет, стыки могут встать домиком. Не исключена поломка замков в местах повышенной нагрузки, плитка также начинает отходить и шататься, могут появиться скрипы. Все, конечно, индивидуально и зависит от эксплуатационной нагрузки стоит это учитывать.
