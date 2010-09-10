Сообщение klonik » Вчера, 16:45

Всем привет! Хочу в качестве напольного покрытия в своей квартире использовать каменно-полимерную плитку. Что вы о ней можете сказать, может у кого есть такое напольное покрытие? Если честно меня больше всего интересуют недостатки такой плитки. Если вы знаете, может, расскажите мне?